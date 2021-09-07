Kastamonu Belediyesi yılda 100 bin ata tohumu fidesi üretecek

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla Kuzeykent Mahallesi'nde projelendirilen ve yapımı süren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni yerleşkesinde kurulacak seralar üretime büyük katkı sağlayacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla Kuzeykent Mahallesi'nde projelendirilen ve yapımı süren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni yerleşkesinde kurulacak seralar üretime büyük katkı sağlayacak. Bu kapsamda yılda 100 bin ata tohumu fidesi üretimi planlanıyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun iki yıl önce başlattığı 'Ata tohumlarımıza sahip çıkıyoruz' projesine ciddi katkı sağlayacak seralar tam otomasyon sistemiyle donatılıyor. İki yılda 100 binin üzerinde ata tohumu fidesi dağıtımı yapan Kastamonu Belediyesi, yeni seralarını faaliyete geçirmesinin ardından ilk etapta yıllık 100 bin ata tohumu fidesi üretecek.

Çalışmalarla ilgili açıklamalar yapan Başkan Vidinlioğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fiziki gerçekleşmesinin yüzde 95'in üzerinde olduğunu söyledi. Yeni yerleşkenin üretime ciddi katkı sağlayacağını da vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Yeni kurulacak üç seramız bin metrekare olacak. Ayrıca iki adet mevcut seramızda buraya taşınacak. Yine 1500 metre kare oyun seti depo alanımız ile 450 metre kare bitkisel şovrum alanı olacak. Yine bunların yanı sıra toprak deposu ve fidan depolarımız da bulunacak" dedi.

"Yağmur ve kar suları depolanacak"

Yağmur ve kar sularının depolanacağını belirten Başkan Vidinlioğlu, "Yerleşke içerisinde kuracağımız seralar tam otomasyona sahip olacak. Hatta kar ve yağmur suları dahi depolanıp yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Mobil cihazlar üzerinden birçok uygulama kontrol edilebilecek. Kışın alan kar ile kaplandığında kar eritme sistemlerimiz devreye girecek. Kar suları kurulan sistem ile yağmurlama depolarına alınacak. Hiçbir suyumuz boşa gitmeyecek. Tesis çevreci yönüyle de dikkat çekecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

"El değmeden üretim yapılacak"

El değmeden ata tohumu fidesi üreteceklerini söyleyen Vidinlioğlu, "Seraların nem, sıcaklık dereceleri yaz ve kış sulama dereceleri tamamen mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilecek veya seradaki anahtarlardan otomatik olarak sağlanabiliyor. Sıcaklığın ani düşmesi veya hızlı yükselmesi yine mobil cihazlardaki uygulama üzerinden ekiplerimize uyarı olarak iletiliyor. Seralar kendi otomatik olarak aksaklıkları çözebilecek. Tüm sistem otomasyon üzerine kurulu olduğundan bizler sadece takibini yapacağız. Bu sistem ile ata tohumları üretimimizi de daha verimli şekilde gerçekleştireceğiz. Bir yılda yüz bin ata tohumu fidesi üreteceğiz. Bitkiler bu seralarda her hangi bir stres koşuluna girmiyor. Yine kışlık ve yazlık çiçeklerimizin üretimi de bu seralarda yapacağız." şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı