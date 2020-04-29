Kastamonu Belediyesi yaklaşık 120 bin maske dağıttı
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Kastamonu Belediyesi yaklaşık 120 bin maske dağıttı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 120 bin maske dağıttıklarını bildirdi.

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 120 bin maske dağıttı
29.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:52

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 120 bin maske dağıttıklarını bildirdi.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirdeki eksiklikleri gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kastamonu Belediyesi olarak 26 Şubat'tan itibaren koronavirüsle ilgili çalışmalara başladıklarına işaret eden Vidinlioğlu, "Hekim olmamdan ötürü pandeminin çıkmasıyla birlikte yaklaşık 60 bin civarında maske almıştık. Tabii daha sonra bizlere bu doğrultuda katkı sağlayan hayırseverlerimiz oldu. Mesela Amasya Belediye Başkanımız 20 bin maskeyi Kastamonu'ya gönderdi. Kastamonu Belediyesi olarak bugüne kadar 120 bin maske dağıtmışız." dedi.

Belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vidinlioğlu, "Ara sokakların dezenfeksiyonunda eksik kalındığı yönünde söylentiler var. Bu yanlış. Büyük ihtimal bunu söyleyenler yanlış bilgilendirilmiş. Bizim dezenfeksiyon yapmadığımız nokta kalmadı. Kastamonu Belediyesi pandemi konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye'de örnektir." diye konuştu.

Belediye olarak Kovid-19 ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Vidinlioğlu vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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