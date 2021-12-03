Kastamonu Belediyesi vektöre karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından vektörle mücadele çalışmaları kapsamında, 20 mahallede kanalizasyon ve rögarlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürülüyor.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, hastalık oluşturabilecek mikroorganizmaları taşıyan, bulaştıran, çevreye ve ürünlere zarar veren vektörlerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda 20 mahallede ızgara ve rögarlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarının da sürdüğünü belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu doğrultuda ekiplerimiz vektörler ile mücadelesini de sürdürüyor. Bu doğrultuda kullanılan ilaçlar sağlık bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerdir. Şehrimizdeki tüm kanallar, ızgaralar ve rögarlarda bu ilaçlamayı gerçekleştiriyoruz. Sivrisinek ve karasineklerin kış aylarını geçirmek için bu alanları kullanıyorlar. Ekiplerimiz de hazırladıkları program çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Yaz boyunca süren çalışmalar kış boyunca da sürdürülecek. Yine bu sürede Covid-19 salgının devam ettiğini unutmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Hep birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tamdır" dedi. - KASTAMONU