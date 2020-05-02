Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği konserle nostaljiyi yaşattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği konserle nostaljiyi yaşattı

Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği konserle nostaljiyi yaşattı
02.05.2020 01:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:21

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verdi.

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verdi. Sosyal medyadan canlı yayınlanan konserde, evlerinden çıkmayan vatandaşlar adeta nostaljiyi yaşadı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verdi. Özellikle bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla 20 yaş altı gençler için düzenlenen moral konserinde evde kalan vatandaşlar, sosyal medyadan yayınlanan canlı konserde adeta nostaljiyi yaşadı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserde, ayrıca vatandaşların istek şarkıları da seslendirildi.

Kastamonu başta olmak üzere il dışında da konserler veren Şehri Dilara Topluluğu tarafından söylenen birbirinden güzel şarkılarla, evlerinde kalan vatandaşlar biraz olsun moral buldu.

"Milletimizin biraz yüzü gülsün diye konser vermek istedik"

Konserin ardından açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Malumunuz üzere korona virüs salgını nedeniyle herkes evlerinde bulunuyor. 30 büyükşehir ile Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bizlerde Kastamonu Belediyesi olarak, bizim şehrimizde sıklıkla il dışına da konser vermeye giden Şehri Dilara Topluluğu diye bir müzik grubumuz var. İnsanlarımız evlerinde hoşça vakit geçirsin, milletimiz biraz olsun neşelensin diye Şehri Dilara müzik topluluğu ile birlikte Cuma akşamları Facebook üzerinden canlı yayın yapmaya karar verdik. Şehri Dilara Müzik Grubumuza teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bugünlerde geçer diyoruz, çünkü evde hayat var diyoruz. Herkesin evde kalmasında çok büyük fayda var diyoruz. Bizde bu konuda katkı sunalım diye, insanlarımız güzel vakit geçirsin eğlensinler diye birazda yüzleri gülsün diye kulaklarının pası silinsin diye böyle bir birliktelik yaptık. Grubumuza tekrar teşekkür ediyorum, herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

Vidinlioğlu, moral konserin her hafta Cuma akşamları saat 21.30'da sosyal medya üzerinden canlı yayınlamaya devam edeceklerini kaydetti.

"Pandemi günlerini biraz olsun değiştirebilmek adına böyle bir buluşmayı arzu ettik"

Şehir Dilara Müzik Topluluğu adına konuşan Güral Soğancı ise, "Malum gündemimiz pandemi. Bizde Şehri Dilara Topluluğu olarak bizde bu pandemi günlerini birazda olsun değiştirebilmek adına, sizlerle beraber şarkı söylemek adına böyle bir buluşma arzu ettik. Bu konuda bizleri sizlerle buluşturan Kastamonu Belediyimize teşekkür ediyorum. Repertuarımızı özellikle sizlerin eşlik edebileceği repertuar olarak hazırlamak istedik. Bu akşam eminim ki evlerde, odalarda bugün aileler hep beraber bu şarkılara eşlik edecektir. Seslerinizi de bizlerde buradan duyacak gibi hissediyoruz" diye konuştu.

Verilen konserin ardından Vali Yaşar Karadeniz ile Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Şehri Dilara Müzik Topluluğu ile bir süre sohbet ederek konser için teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı Haberler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Haberler
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi...
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam az
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam...
ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca 'acil durum onayı' verdi
ABD'de koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Ebru Gündeş Nur Yerlitaş Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bursa 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği konserle nostaljiyi yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 01:57:45. #1.14#
title