Kastamonu Belediyesi sosyal marketinden her ay ihtiyaç sahibi 263 aileye gıda ve giysi yardımı yapılıyor

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Belediye Sosyal Market Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 263 aileye her ay gıda ve kıyafet yardımında bulunulduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Belediye Sosyal Market Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 263 aileye her ay gıda ve kıyafet yardımında bulunulduğunu söyledi.

Kastamonu Belediye binasında gerçekleştirilen Sosyal Market Vakfı Genel Kurulunda konuşan Vidinlioğlu, belediye ve vakıf işbirliğiyle hayata geçirilen Sosyal Market Projesi kapsamında ailelere yardım edildiğini kaydetti.

"Göreve geldiğimiz gün itibarıyla Sosyal Yardım Market Vakfımızdan hizmet alan ihtiyaç sahibi ailelerimiz listesi kurduğumuz komisyon tarafından incelendi" diyen Vidinlioğlu, "Yeni başvurular da belirlenen kriterler çerçevesinde yine komisyonumuz tarafından değerlendirildi. Kurumlardan gerekli görüşler alındı. 2020 yılı içerisinde 283 aliye Sosyal Yardım Market Vakfı'mızdan hizmet aldı. Bu süre zarfında iş bulan ve kriterlerin dışına çıkan vatandaşlarımız kendilerine verilen Sosyal Market Vakfı kartlarını teslim etti." ifadelerini kullandı.

Paranın geçmediği sosyal marketin yardımlarına devam ettiğini kaydeden Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 263 ailemize vakfımız hizmet vermekte. Sosyal marketimizin hayırseverlerimizin bağışlarıyla ürün zenginliği bakımından ilimizdeki marketlerden hiçbir farkı yoktur. Buradaki tek fark paranın geçmemesidir. İhtiyaç sahibi ailelerimizin Sosyal Market Vakfı kartları vardır. Bu kartlara her ay puan yüklenmektedir. Ailelerimiz bu kartlar ile gelip kartlarındaki puana göre alışverişlerini yapmaktadır. İhtiyaç sahiplerimiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuruyor. Burada görev yapan Sosyal hizmet uzmanımız ile başvurular bir ön araştırmaya tabi tutuluyor. Kurumlardan belirli evraklar isteniyor. Daha sonra vakfımızın komisyonu belirlenen kriterlere başvurunun uyup uymadığı noktasında araştırmasını yapıyor. Hassasiyetimiz gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmamızı sağlıyor."

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaktan onur duyduğunu belirten Vidinlioğlu, "Ayrıca burada hadiste de buyrulduğu üzere 'Sağ elin verdiğini sol el görmüyor' Vakfımıza ayni ve nakdi yardımı tüm hayırseverlerimiz yapabilir. Bugüne kadar vakfımıza destek sağlayan ve sağlamaya devam eden hayırsever iş adamlarımıza ve kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kurban Bayramı'nda market aracılığıyla pay dağıtılacağını belirten Vidinlioğlu, "Paylarını bizlere ulaştıran vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Hayat paylaştıkça güzel. Kastamonu insanı bunu çok iyi biliyor. Şükürler olsun ki bu mukaddes memleketin bir parçasıyız. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız tüm hayırları kabul buyursun inşallah." diye konuştu.

Genel kurulda başkanlığa Vidinlioğlu, başkan yardımcılığına Seyfettin Reçber seçilirken Mehmet Yurt, Mustafa Özsoy ve Hamdi Öz ise üye olarak görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor