Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanları ile kuşları besledi
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Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanları ile kuşları besledi

Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanları ile kuşları besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediyesi ekipleri, kısıtlama sürecinde 123 noktada kuş ve sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, kısıtlama sürecinde 123 noktada kuş ve sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürede sokak sokak gezerek, aç kalan sokak hayvanlarına ve kuşlara yiyecek bıraktı. Şehrin 20 mahallesinde 123 ayrı noktada beslenme odaklarına yiyecek bırakan ekipler, ayrıca kuşlara da yem bırakarak besledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, salgın sürecinde belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını söyledi.

Kısıtlamada sokak hayvanlarının da unutulmadığını aktaran Vidinlioğlu, "Tam kapanma döneminde insanlarımız evlerinde. Belediye ekiplerimiz de bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Sadece insanlar değil sokak hayvanları ve kuşlar da bu süreçte zor durumda kalmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz fedakarca çalışıyor" dedi.

Kastamonu Belediyesi ailesi olarak her canlının yaşama hakkı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ve sokak hayvanlarının kısıtlama sürecinde aç kalmaması adına gerekli her türlü çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz sokak hayvanlarımızla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Onların sadece beslenmeleriyle ilgili değil bakımları ve tedavileriyle ilgili de ciddi işler başarıyorlar. Sokak hayvanlarımızın yaşam hakkına hep birlikte saygı duymalıyız" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanları ile kuşları besledi
Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanları ile kuşları besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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