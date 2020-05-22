Kastamonu Belediyesi, sokağa çıkma yasağa sürecinde çalışmalarını devam ettirecek
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Kastamonu Belediyesi, sokağa çıkma yasağa sürecinde çalışmalarını devam ettirecek

Korona virüs ile mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma yasağında Kastamonu Belediyesi ekipleri misyon işlerini aralıksız sürdürecek.

Kastamonu Belediyesi, sokağa çıkma yasağa sürecinde çalışmalarını devam ettirecek
22.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:55

Korona virüs ile mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanacak sokağa çıkma yasağında Kastamonu Belediyesi ekipleri misyon işlerini aralıksız sürdürecek.

Kastamonu'da vatandaşların en ufak bir sıkıntı yaşamaması adına çalışmaların sürdürüleceğinin belirtildiği açıklamada, 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı süresince; Temizlik İşleri Müdürlüğü, KASKİ, Fen İşleri Müdürlüğü, Alo 153 Hilal Masa, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü (Cenaze İşleri) ve İtfaiye Müdürlüğü çalışmalarını sürdürecek.

Çöp toplama işleri rutin olarak devam edecek

Vatandaşların sokağa çıkma yasağı süresince merak ettiği ve sosyal medya üzerinden sorduğu soruların başında olan çöp toplama işlemleri Kastamonu Belediyesi tarafından aralıksız sürdürülecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasak süresince rutin çalışmalarını sürdürecek. Bu süre zarfında dezenfekte çalışmaları da devam edecek.

Sokak hayvanları unutulmayacak

Pandemi süresince sokak hayvanlarının aç kalmaması adına Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de özel bir çalışma gerçekleştirerek, beslenme odaklarını ve noktalarını arttırmıştı. Kastamonu Belediyesi tarafından 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince de bu uygulamanın devam edeceği açıklandı. Hayvan severlerin sokak hayvanlarıyla ilgili merak ettiği konuların başında olan konuyla ilgili Kastamonu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Siz merak etmeyin sadık dostlarımız her zamanki gibi yine bize emanet olacak. Tüm ekiplerimizle sahada olacağız" denildi. Kastamonu Belediyesi'nin 20'nin üzerinde beslenme odakları ve noktaları bulunuyor.

ALO 153 ve cenaze işleri de çalışmalarını sürdürecek

Kastamonu Belediyesi'nde Alo 153 Hilal Masa hattı ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü içerisinde yer alan Cenaze İşler Hizmetlerinde de çalışmalar aralıksız sürecek. Vatandaşlar belediyeyle ilgili taleplerini ve şikayetlerini Alo 153 Hilal Masa hattına bildirebilecek. Ayrıca cenaze işleriyle ilgilide rutin çalışma sürecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam edecek

Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağının uygulanacağı dört gün boyunca da sahada olacak. Ekipler 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek. Zabıta Müdürlüğü ayrıca rutin kontrollerine de aralıksız devam edecek. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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