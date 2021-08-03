Kastamonu Belediyesi'nden yangınzedelere destek kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu Belediyesi'nden yangınzedelere destek kampanyası

Kastamonu Belediyesi'nden yangınzedelere destek kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için Kastamonu Belediyesi "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için Kastamonu Belediyesi "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

Yaşanan yangın felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç listesi oluşturan Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesaplarından kampanyayı duyurdu.

Yapılan duyuruda, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların Sosyal Market Vakfı'na bağış yapabileceği belirtildi.

Türkiye'nin en fazla ormanının bulunduğu şehirlerin başında Kastamonu'nun geldiğini hatırlatan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ülke olarak uykularımızı kaçıran bir afet ile karşı karşıyayız. Biz ormanın ne denli kıymetli olduğunu bilen bir iliz. Öyle ki doğayla iç içe yaşıyoruz. Bu bilinçle ormanlarımızı her zamankinden daha fazla korumalıyız. Kastamonulular olarak çok dikkatli olmalıyız. Yangınların sabotaj ihtimali de var. Devletimiz bu konuda gerekeni yapacaktır. Eğer burada bir sabotaj varsa bunu gerçekleştirenler asla rahat nefes alamayacaktır. Meydana gelen felaketlerde canlar kaybettik. Rabbim mekanlarını Cennet etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Felaket bölgelerinde orman teşkilatları, itfaiye birimleri ve vatandaşlar omuz omuza mücadele ediyor. Maalesef yangınlardan etkilenen, evlerini, eşyalarını, hayvanlarını kaybeden vatandaşlarımız da var. Bizde bir nebze olsun oradaki vatandaşlarımıza destek olmak için bir kampanya başlattık. Arkadaşlarımız acil ihtiyaç listesini hazırladılar. Sosyal Marketimize gelen yardımlar en kısa sürede yangın bölgesine gönderilecek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Şimdiden destek olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize böyle felaketler bir daha yaşatmasın inşallah" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu Belediyesi'nden yangınzedelere destek kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:49:58. #1.16#

title