Kastamonu Belediyesi'nden orman yangıyla mücadeleye destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kastamonu Belediyesi'nden orman yangıyla mücadeleye destek

Kastamonu Belediyesi'nden orman yangıyla mücadeleye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için iki personel ve bir araçla yola çıktı.

Kastamonu Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için iki personel ve bir araçla yola çıktı.

Kastamonu Belediyesi, yurdun çeşitli bölgelerinde özellikle Akdeniz ve Ege'de çıkan yangınlara destek vermek amacı ile belediye bünyesinde bulunan su tankerini Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun katıldığı uğurlama töreniyle Antalya'ya gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz'da farklı noktalarda çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Kastamonu Belediyesi ekibi de katılıyor. Belediyeler Birliği Koordinasyon ekibi tarafından gelen çağrı üzerine, Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki personel, bir araçtan oluşan yardım ekibi afet bölgesine gönderildi.

"Yardımlarımız bununla sınırlı kalmayacak"

Konu ile ilgili açıklama yapan Vidinlioğlu, "Antalya'nın Manavgat bölgesindeki yangına destek olmak ve soğutma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla belediyemiz bünyesindeki su tankerimizi gönderdik. Bu felaketlerin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Ekibimize ve orada görev yapan tüm çalışanlara görevlerinde kolaylıklar dilerim. Pek tabi belediyemizin yangınla mücadeleye olan desteği bununla sınırlı kalmayacak. "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla başlattığımız kampanyaya vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var. İnşallah yardım kamyonumuzu kısa zamanda dolduracağız. İhtiyaç listemizde eksik olursa da burada yine belediye olarak devreye girerek eksik olan malzemeleri tamamlayıp yardım kamyonumuzu kısa zamanda göndereceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Bakan Kurum: '(İnşa edilecek evlere yönelik eleştiriler) O eleştirileri yapanların sahadan Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir...
Bakan Kurum: "(İnşa edilecek evlere yönelik eleştiriler) O eleştirileri yapanların sahadan Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kastamonu Belediyesi'nden orman yangıyla mücadeleye destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:39:12. #1.16#

title