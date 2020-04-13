Kastamonu Belediyesi'nden küçük Yiğit'e doğum günü sürprizi Kastamonu Belediyesi'nden küçük Yiğit'e doğum günü sürprizi Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamayacağı için üzülen Yiğit'e, Kastamonu Belediyesi ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Kastamonu Belediyesi'nden küçük Yiğit'e doğum günü sürprizi

KASTAMONU - Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayamayacağı için üzülen Yiğit'e, Kastamonu Belediyesi ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Kastamonu Belediyesi, resmi mail hesabına Eskişehir'de yaşayan Aysemin Yeşilyurt'tan bir mesaj geldi. Mesajda yeğeninin Kastamonu'da olduğunu ve bu yıl arkadaşlarıyla doğum gününü çok kutlamak istediğini ancak korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu durumun mümkün olmayacağını ve küçük Yiğit'in ağlamasına dayanamadığını açıklayıp konuyla ilgili destek istemesinin ardından Kastamonu Belediyesi Zabıta Ekipleri harekete geçti.

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Yiğit Yeşilyurt'a sürpriz doğum günü Kastamonu Belediyesi ekiplerince düzenlendi. Babası Muzzafer Yeşilyurt ile birlikte kapıyı açan Yiğit Yeşilyurt, karşısında Zabıta ekiplerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da hediyesini takdim eden Zabıta Ekipleri, Yiğit'in 9'uncu yaş gününü kutladı.

Kaynak: İHA