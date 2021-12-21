Kastamonu Belediyesi, kar yağışının ardından temizlik çalışması başlattı - Haberler
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Kastamonu Belediyesi, kar yağışının ardından temizlik çalışması başlattı

Kastamonu Belediyesi, kar yağışının ardından temizlik çalışması başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kastamonu Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı sonrasında kar temizleme çalışmalarını başlattı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı sonrasında kar temizleme çalışmalarını başlattı.

Kastamonu Belediyesi kar timleri dün gece etkili olan kar yağışıyla birlikte sahaya inerek aksaklıklar yaşanmaması adına belirlenen program doğrultusunda çalışmalara başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına gece itibariyle çalışmalara başlayan belediye ekipleri, buzlanmaya karşı yollarda ve kaldırımlarda tuzlama işlemini sürdürüyor.

Karla mücadele ekiplerinin aylar önce oluşturulduğunu ve belirlenen bölgelere göre program yaptıklarını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Kar yağışıyla birlikte kar timlerimiz sahaya inerek belirlenen bölgelerde kontrollerini yaptı. Gerekli çalışmalar ekiplerimizce hızla başlatıldı" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyesi, kar yağışının ardından temizlik çalışması başlattı

Kastamonu Belediyesi, kar yağışının ardından temizlik çalışması başlattı

Kastamonu Belediyesi, kar yağışının ardından temizlik çalışması başlattı

Kastamonu Belediyesi, kar yağışının ardından temizlik çalışması başlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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