Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı
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Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı

Covid-19 salgınıyla mücadelede tüm ekipleriyle sahada olan Kastamonu Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilk etabını tamamladığı kabristan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabını da bitirdi.

Kastamonu Belediyesi, kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı
02.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:20

Covid-19 salgınıyla mücadelede tüm ekipleriyle sahada olan Kastamonu Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilk etabını tamamladığı kabristan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabını da bitirdi.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanmasının ardından bayram öncesinde kabristanlıklarda yaşanabilecek yoğunluk ön görülerek Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ilk etabı tamamlanmıştı. Kastamonu Belediyesi ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte kabir ziyaretlerinin artacağı düşüncesiyle bu yöndeki çalışmalarına hız verdi. Kastamonu Belediyesine bağlı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki 10 kabristanlıkta dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabını da tamamladı. Bu doğrultuda 300 kilogramın üzerinde dezenfekte kullanıldı. Ayrıca Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlıklar Şefliği'nin tüm araçlarının da günlük dezenfekte edildiği bildirildi.

Defin ve nakil hizmetlerini ücretsiz olarak yapan Kastamonu Belediyesi, Covid-19 salgını süresince de itinalı bir çalışma sürdürüyor.

Kabristanlık dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bildiğiniz üzere Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu nedenden ötürü bayram öncesinde kabristanlıklarda yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek hızla buralarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı tamamlamıştık. Sokağa çıkma yasağının yaşandığı bayram süresince de il merkezimizdeki kabristanlıkların dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ikinci etabı bitirildi. Covid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Önümüzdeki süreçte de kontrollü sosyal hayat kurallarına hep birlikte uymalıyız ki istenmeyen durumlar yaşanmasın. Bu salgını hep birlikte yenmemiz için mümkün olduğunca evde kalmaya devam etmeliyiz. Kastamonu Belediyesi olarak bizler vatandaşlarımızın daima hizmetindeyiz ve hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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