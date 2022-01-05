Kastamonu Belediyesi hasta sokak hayvanlarına kaloriferli odalarda bakıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde yeni doğum yapan ya da hastalanan sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde kaloriferli odalarda bakılıyor.

Belediye tarafından sokak hayvanları için 5 bin metrekare alanda oluşturulan bakımevevindeki 51 kafesten 28'inde ısıtmalı sistem bulunuyor. 350 kapasiteli bakımevinde 314 köpek ile 33 kedi bulunuyor. Kedi ve köpeklerin bakımları, veteriner hekim eşliğinde özenle gerçekleştiriliyor.

Her sabah temizliği ve bakımı yapılan köpekler, iyi oldukları günlerde hava almaları için kendilerine ayrılan bölüme çıkartılıyor.

Havanın çok soğuk olduğu günlerde yeni doğan köpekler ve anneleri ile hasta ve kısırlaştırma yapılanlar, üşümemeleri için kaloriferli odalarında tutuluyor.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, sokak hayvanları konusunda çok hassas olduklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının zarar görmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Bölgede bakımevine sahip tek belediyeyiz. Bakımevinin şartlarını en düzgün hale getirdik, elden geçirdik." dedi.

Özellikle doğum yapan sokak hayvanlarının yavrularını ısıtmalı ortamda muhafaza ettiklerini vurgulayan Vidinlioğlu, "Yeni doğum yaptığında oradaki hayvanlarımızı, küçük yavruları soğuktan etkilenmesinler diye ısıtmalı ortamda tutuyoruz. Bu çok az bakımevinde olan bir özellik. Hasta olan ve kısırlaştırma yapılan, nekahet dönemini geçirecek sokak hayvanlarının hepsi ısıtmalı odalarda muhafaza edilmekte ve tedavileri tamamlanmakta." ifadesini kullandı.

Vidinlioğlu, Kovid-19 salgını döneminde de sokak hayvanları için birçok çalışma yaptıklarını belirterek, "Yaz kış, pandemi döneminde, sokağa çıkılmayan dönemde hayvanlarımızın yanında durduk. Kendi ellerimle mamalarını dağıttım. Onların hepsi bize emanet. Herhangi bir şekilde Kastamonu Bakımevi'nde eziyet çeken bir tane hayvan görüntüsü olsun, bundan ilk rahatsızlık duyacak kişi benim." diye konuştu.

Bakımevini genişletmeyi planladıklarını aktaran Vidinlioğlu, "Bakımevinin hemen yanında geniş bir alan var. Orayla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Çok geniş bir alana kavuşacağız." açıklamasında bulundu.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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