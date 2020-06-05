Kastamonu Belediyesi çocuklara 15 bin çiçek fidesi dağıttı Kastamonu Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sokağa çıkan çocuklara 15 bin çiçek fidesi dağıttı.

Kastamonu Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sokağa çıkan çocuklara 15 bin çiçek fidesi dağıttı.

Belediye tarafından kentteki parklara stantlar kuruldu, gezici bir araç da sokak ve caddelerde dolaşarak çocuklara çiçek fidesi verdi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı ve Harikalar Diyarı'ndaki etkinliğe katılarak çocuklara çiçek dağıttı.

Vidinlioğlu, AA muhabirine, çocukların ilgisinden çok memnun olduğunu söyledi.

Çiçek dağıtımını 23 Nisan'da yapmayı planladıklarını belirten Vidinlioğlu, "Ne yazık ki koronavirüs salgını dolayısıyla gerçekleştirememiştik. Bunun için Dünya Çevre Günü'nde yapalım dedik. Hava çok güzel, çocuklar çok güzel, çocuklarımızla buluşmak güzel. Onları doğa sevgisi ve çevre bilincine bir nebze katkıda bulunduysak ne mutlu bize." dedi.

Kent genelinde dağıtım yaptıklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Hem başkan yardımcılarım hem de diğer ekiplerimiz parklarda çocuklarla buluşuyor. Ben ikisine katılabildim. Ayrıca gezici ekiplerimiz şehrin muhtelif yerlerinde çocukları çiçeklerle buluşturacak. Bugün 15 bin civarında çiçeğimiz vardı, hepsini dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA