Kastamonu Belediyesi "ata tohumları"ndan yetiştirilen 60 bin fide dağıttı
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Kastamonu Belediyesi "ata tohumları"ndan yetiştirilen 60 bin fide dağıttı

Kastamonu Belediyesi 'ata tohumları'ndan yetiştirilen 60 bin fide dağıttı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediyesi tarafından ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 60 bin fide vatandaşlara dağıtıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 60 bin fide vatandaşlara dağıtıldı.

Ata tohumlarına sahip çıkmak, vatandaşlara toprak sevgisini kazandırmak, betona sıkışıp kalmış gündelik hayatta anlamlı bir değişiklik yapmak adına "Kastamonu kendi sebzesini üretiyor" sloganıyla başlatılan fide üretimi kapsamında Kuzeykent Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı'nda fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar ata tohumlarından üretilen fidelere yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 45 bin fide dağıttıklarını hatırlattı.

Vidinlioğlu, "Bu yıl da atalık tohumlardan ürettiğimiz 60 bin fideyi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Özellikle çocuklarımızın toprak ile barışık büyümeleri domates, biber ve salatalığın markette değil toprakta yetiştiğini öğrenmeleri gerekiyor." dedi.

Çalışma hakkında bilgi veren Vidinlioğlu, "Benim kendi merakım da olduğu için biriktirdiğim atalık tohumlardan fide ürettik. Bir kısmını da dışarıdan bulmuştuk. Onlardan ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Tabii bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemi ile mücadelede toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, betonun yenmediğini, yeşilliğe, ağaçlara, çiçeklere, börtü böceğe bile ne kadar hasret kaldığımızı görmüş olduk." diye konuştu.

İnsanlığın tarımsal üretimden vazgeçemeyeceğini Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Hep söylediğim bir şey var. Bizim üretmekten başka çaremiz yok. Üretmek için de toprağı sevmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımız çevre duyarlılığı bakımdan okulda her türlü eğitimi alıyorlar. Atalık tohumlarımız noktasında da onları mutlaka teşvik etmemiz gerekiyor. Toprak sevgisini, bitki sevgisini ve tabiat sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerekli. Bu yönde bizim de çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte sayıyı çok daha fazla artırarak fide dağıtımını geliştireceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzü yeni yerleşkesine taşıyacağız. Orada daha büyük seramız olacak. İnşallah fide dağıtım rakamını daha üst seviyelere taşıyacağız."

Vidinlioğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sadece fide üretmediğini, şehre parklar kazandırdığını, mevcut parkları ve çevreyi güzelleştirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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