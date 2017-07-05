Kastamonu Belediyesi Asfalt Sezonunu Açtı

Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt sezonunu açtı.



Kuzeykent galericiler sitesi önünde düzenlenen programda kurban kesimi yapıldı.



Çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, asfalt serdi.



Başkan Babaş, üç yıl içerisinde yaklaşık 600 bin metre kare asfalt yol yapımının gerçekleştirildiğini belirtti.



Araç parkını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini ifade eden Babaş, şöyle konuştu:



"Şehrimizin ihtiyaçlarına hızla cevap vermek adına ekiplerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Her alanda hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."