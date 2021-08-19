Kastamonu Belediyesi, afetin vurduğu ilçelerden yazıhane kira ücreti almayacak
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Kastamonu Belediyesi, afetin vurduğu ilçelerden yazıhane kira ücreti almayacak

Kastamonu Belediyesi, afetin vurduğu ilçelerden yazıhane kira ücreti almayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yüz yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere afet bölgelerinde çalışmalarını yürüten Kastamonu Belediyesi, yaraların sarılabilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.

Yüz yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere afet bölgelerinde çalışmalarını yürüten Kastamonu Belediyesi, yaraların sarılabilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Abana, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleriyle il merkezi arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 6 ay boyunca yazıhane kirası ödemeyeceğini duyurdu. Konunun Eylül ayı meclis toplantısında gündeme geleceğini de belirten Başkan Vidinlioğlu, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Afet bölgelerinde yaraları sarmak için ekiplerimiz diğer kurumlar ile birlikte gece gündüz demeden çalışıyor. Sayın Bakanlarımız, Sayın Valimiz ve alandaki diğer kurumlarımızla sürekli irtibat içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede afet bölgesindeki yaraları saracağız. Yaşanan felaketten ötürü Abana, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin ile il merkezimiz arasında yolcu taşımacılığı yapan esnafımız da zor bir süreçten geçiyor. Afetten olumsuz yönde etkilenen ilçelerimize yolcu taşımacılığı yapan esnafımızdan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde altı ay boyunca yazıhane kirası almayacağız. Esnaflarımıza destek olmak amacıyla attığımız bu adım önümüzdeki Eylül ayı meclis gündeminde olacak. Yine bu süreçte ülkemizin dört bir yanından şehrimize yardımlar geliyor. Şehrimizin acılarını paylaşan ve bizlere destek veren tüm kardeşlerimize, kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandemi sürecinde de belediye taşınmazlarından kira alınmayacağını duyurmuş ve esnafa bu yönde de katkı vermişti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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