Kastamonu Belediyesi 20 mahallede sokak hayvanları ile kuşları besledi
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Kastamonu Belediyesi 20 mahallede sokak hayvanları ile kuşları besledi

04.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:38
Kastamonu Belediyesi 20 mahallede sokak hayvanları ile kuşları besledi

Kastamonu Belediyesi ekipleri, kısıtlama sürecinde 123 noktada kuş ve sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, kısıtlama sürecinde 123 noktada kuş ve sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Belediyeye bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 günlük sürede sokak sokak gezerek, aç kalan sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek bıraktı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde belediye ekiplerinin canla başla çalıştığını söyledi.

Kısıtlamada sokak hayvanlarının da unutulmadığını aktaran Vidinlioğlu, "Üç günlük kısıtlama sürecince insanlarımız evlerindeydi. Belediye ekiplerimiz bu süreçte de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etti. Sadece insanlar değil sokak hayvanları ve kuşlar da bu süreçte zor durumda kalmasın diye elimizden geleni yaptık. Tüm ekiplerimiz fedakarca çalıştı." dedi.

Şehrin her noktasında besleme yaptıklarını ifade eden Vidinlioğlu, "Yirmi mahallede bulunan 123 noktada besleme yapıldı. Bu noktalarda sokak hayvanları için yaklaşık 400 kilogram mama bırakıldı. 25 kilogram kuş yemi bırakıldı. Çalışmalarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aksamadan devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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