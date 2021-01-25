Kastamonu Belediye Başkanından evde susuz tarım tavsiyesi
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Kastamonu Belediye Başkanından evde susuz tarım tavsiyesi

25.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:28
Kastamonu Belediye Başkanından evde susuz tarım tavsiyesi

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, kuraklığa karşı evde susuz tarım yapılmasını önerdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, kuraklığa karşı evde susuz tarım yapılmasını önerdi.

Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2040 yılında en çok su sıkıntısı çekecek ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

Bu konuda bir bilinç oluşması gerektiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Bu noktada da susuz tarım çok önemli. Değerli kardeşlerim, susuz tarım mekandan bağımsız olabiliyor. Çok düşük miktarda suya ihtiyaç duyduğu için hemen hemen istenilen her yerde uygulanabilir bir çözüm. Kullanılan su sürekli devir daim ediliyor. Bu tekniği ilk uygulayan ülke Hollanda olmuş ve çok ileriye götürmüş. Bugün yüzölçümüne göre tarımsal ihracat bakımından rekortmen bir ülke." ifadesinde bulundu.

Susuz tarımın evlerde de yapılabileceğine işaret eden Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Susuz tarım bildiğimiz tarıma göre daha basit, daha uygulanabilir ve daha maliyetsiz. Bizler de evlerimizin bir köşesinde, balkonumuzda bu uygulamadan faydalanabiliriz. Evde olduğumuz şu günlerde çocuklarımızı da işin içine katarak evlerimizin bir köşesinde susuz tarım alanı oluşturabiliriz. Bu sayede geleceğimizin sahibi çocuklarımız da bir bilince sahip olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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