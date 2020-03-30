Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını belirten Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.
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Kaynak: AA