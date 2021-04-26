Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, karantinaya girdi
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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, karantinaya girdi

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, karantinaya girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin testinin pozitif çıktığını duyurarak karantinaya alındığını duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, eşinin testinin pozitif çıktığını duyurarak karantinaya alındığını duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili hemşehrilerim, yapılan korona virüs testi sonucunda kıymetli eşimin korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Eşim ve çocuklarımla beraber belirtilen süre boyunca karantinada olacağız. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın" - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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