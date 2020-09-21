Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan öğrencilere ilk gün hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan öğrencilere ilk gün hediyesi

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, eğitim öğretime başlayan birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine de boyama seti hediye etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan öğrencilere ilk gün hediyesi
21.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:32

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, eğitim öğretime başlayan birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine de boyama seti hediye etti.

Okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kastamonu merkezinde 1686 okul öncesi ile 1891 birinci sınıf öğrencisi sıralarına kavuştu.

İl merkezine bağlı okullarda eğitim ve öğretim görecek 3 bin 577 öğrencinin ilk hediyesi, Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan geldi.

Birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine ise boyama seti hediye eden Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, "Okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel. Çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanına ortak olduğumuz bugün de 'çam sakızı çoban armağanı' diyerek yavrularımıza küçük setler hazırladık. Umarım çocuklarımız beğenmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Vidinlioğlu, "Kısa sürede salgını atlatıp okullarımızdaki heyecanın ve mutluluğun artmasını temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının asla ihmal edilmemesini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Gülay Barış Falay Haluk Levent Merve Dizdar
Spor Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Atama Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan öğrencilere ilk gün hediyesi - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 17:43:38. #1.15#
title