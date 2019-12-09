Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:40
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vidinlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "" kategorilerini inceledi.

kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Başkan Vidinlioğlu, tercihini yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.

Vidinlioğlu, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik eden Vidinlioğlu, Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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