Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Destek İçin Kilis'te

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Zeytin Dalı Harekatı ile Kilislilere destek vermek için geldiği kentte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve beraberindeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Kilis'e geldi. Heyet, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile bir araya geldi. Daha sonra Belediye Başkanı Kara ile Kastamonu Belediye Başkanı Babaş, Kilis caddelerinde esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla belediye başkanlarının Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla daha önce Fırat Kalkanı, son olarak da Zeytin Dalı Hareketi başladı. Bölgemiz terör örgütlerinden birer birer temizleniyor. Ben bundan dolayı cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, ordumuza, şükranlarımı arz ediyorum. Tabii bunlar olurken Kilis sınır kenti olması nedeniyle büyük sıkıntılar çekti. Esnafımız ekonomik sıkıntılar yaşadı. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımız, belediye başkanımıza talimat verip, Kilis'e gidip destek olmalarını, alışveriş yapmaları, Kilis esnafının yanında olduğunu göstermelerini ve Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermelerini istedi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediye Başkanımız meclis üyelerimizle Kastamonulular, bugün Kilis'e geldiler. Hem Zeytin Dalı Harekatı ve bizlere destek olarak yanımızda yer aldılar. Esnafımızı dolaşıp esnafımızı alışveriş yaptılar" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, polisin ve Kilislilerin yanında olmak için bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Karadeniz bölgesinden hem askerlerimize destek için geldik. Şunu gördük ki burada halkımız cefakar bir halk, böyle bir durumda bile iş yerlerini açarak, hem ticaretlerini yapabiliyorlar, hem de işlerine güçlerine bakabiliyorlar. Bu da devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Cumhurbaşkanımız dünya lideridir. Bu konularda ciddi hareket ediyor. Bizlere de birlik ve beraberliğimizin daha çok pekiştirilmesi için çok değişik görevler veriliyor. Burada kardeşlerimizle beraber olmamızı onların yanında olmamızı bize ilettiler. Biz de hiç işgal görmemiş, Kastamonu hiç işgal görmemiş, tarihin her devresinde özellikle Kurtuluş Savaşında en çok şehit veren ildir. Kastamonu halkı sizlerin yanındadır. Sizlere Kastamonuluların selamlarını getirdim, yanınızda olduklarını ifade etmek istiyorum" ifadelerini kaydetti. - KİLİS