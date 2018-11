Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması

AK Parti Kastamonu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, görev aldıkları günden beri şehri AK Belediyecilikle tanıştırdıklarını ifade etti.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 26.Dönem Kastamonu AK Parti Milletvekili ve İş Adamı Murat Demir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Eda Şen, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Önümüzde yerel yönetimlerle ilgili olarak, 2019 seçimleri var. 2014'ten bu tarafa, gerçekleşecek seçimle birlikte 8 seçim geçirmiş olacağız. Bu süre zarfında bu seçimlerde teşkilat olarak, birlikte tamamladık ve hepsinden başarılı bir şekilde çıktık. 2014'te adaylık görevi bana tevdi edildi ve sahalara çıktık. 2014 seçimleri kolay olmadı ama biz beraber Kastamonu'yu AK Belediyecilikle tanıştırdık. Yolumuza da devam edeceğiz. Kimseye bu meydanları bırakmayacağız. Çünkü biz kolay etmedik bunu. Çalıştık, çabaladık. Partimizin her konuda yaptığı çalışmalar Kastamonu'da ilki olmuştur. Sporundan, kültürüne, sosyal projelerine kadar hep ilkleri yaptık. Bin 16 fiziki proje gerçekleştirdik. Yapılan yolları, tretuvar gibi çalışmalarımızı bunun içinde saymıyoruz. Hep vizyon projelerimizi ortaya koyuyoruz. Birlikte güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bu demokratik bir ortam. Herkes bu konuda talep ve isteklerini ortaya koyacaktır. Buna da saygımız sonsuz olacaktır. Genel merkezimizin tercihi bizim için bağlayıcıdır. Ne görev verilirse, hiç gönül koymadan yaparız. Biz verilecek her göreve hazırız"dedi.

"2 yıldır üst üste Türkiye'de temizlik şampiyonu oluyoruz"

Belediye Başkanlığı olarak hep ileriye gittiklerini ifade eden Belediye Başkanı Babaş, "Kastamonu'da hep ilkleri yaşattık. Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak basit bir şey değildir. Sosyal projeler dalında Türkiye 1'inciliği belediyemiz almıştır. Her yıl tarihi ve kültürel doku alanında yaptığımız çalışmalarla, hep birincilikler alıyoruz. Her konuda kimseden geri durmadan çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız ilimize gelenler takdir ediliyor. Görünen köy, kılavuz istemez. 2 yıldır üst üste Türkiye'de temizlik şampiyonu oluyoruz. Biz iktidarımızdan her zaman destek aldık. İktidarımızın gücüyle bu çalışmaları yaptık. Çok çalışırsan, çokta laf oluyor. Sadece bu yıl 250 tane evi yaptık. Her gün çalışmak istiyoruz. Halkımız yeri geldiğinde takdir etmesini de bilir. Her gün hizmet yaptık. Kastamonu'nun sorunlarını çözmeye gayret gösterdik. Her konuda insanlarımıza değer verdik. Çalışmalarımıza Belediye Meclisimizde çok destek verdik. Bütün kararlarımız yerine göre oy birliği ile çıktı" şeklinde konuştu. - KASTAMONU