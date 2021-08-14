KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un arama kurtarma çalışmalarına katılması İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ekiplerle görüşmesi İş makinelerinin çalışmaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik...