KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda
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KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un arama kurtarma çalışmalarına katılması İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ekiplerle görüşmesi İş makinelerinin çalışmaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un arama kurtarma çalışmalarına katılması

İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ekiplerle görüşmesi

İş makinelerinin çalışmaları

KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda incelemelerde bulundu.

KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda
KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda
KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda
KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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KASTAMONU - Bakanlar Soylu ve Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği apartmanda - Haberler
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