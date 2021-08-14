KASTAMONU - Bakan Soylu: "Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur"
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KASTAMONU - Bakan Soylu: "Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur"

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'taki incelemelerinin...

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'taki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek"

KASTAMONU - Bakan Soylu: 'Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur'
KASTAMONU - Bakan Soylu: 'Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur'
KASTAMONU - Bakan Soylu: 'Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur'
KASTAMONU - Bakan Soylu: 'Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi.
Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi.
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