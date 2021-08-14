KASTAMONU - Bakan Soylu: "Yaşadığımız sel bizim bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablodur"

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'taki incelemelerinin...