KASTAMONU - Babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor
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KASTAMONU - Babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarına üçüncü gün de devam edildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarına üçüncü gün de devam edildi.

Zarbana Çayı'nın taşması sonucu Özlüce köyünde sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarına AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri katıldı.

Baba İbrahim Aydemir, AA muhabirine, evlerinin yanındaki Zarbana Çayı'nın aşırı yağış sonrası taştığını ve 20-30 saniye içerisinde taştığını bildirdi. Her tarafın sel sularının altında kaldığını belirten Aydemir, "Sel gelince ben iki kızımla traktöre bindim. Ama traktör devrilince suya kapıldık. Ben ağaca çıktım, küçük kızım Erva da bir ağaç dalına takılıp kurtulmuş. Ama büyük kızım Raiba suda kaybolup gitti. Ekiplerle birlikte 4 gündür kızımı arıyoruz." dedi.

KASTAMONU - Babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor
KASTAMONU - Babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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