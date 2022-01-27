"Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" düzenlenecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde festival gerçekleştirilecek.

Gölcük ve Fındıklı yaylalarında 28-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "1. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali" için hazırlıklar başladı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, gazetecilere, festival için kayıtların yarın başlayacağını söyledi.

Bölge açısından festivalin çok önemli olduğunu belirten Sarıkaya, "Festivalde çeşitli doğa sporları, kızakla ve kayaklarla kayma, kültürümüze uygun yöresel oyunlar olacak. Yayla kültürünü yaşatacak şekilde doğa sporlarıyla ilgili turizmin alt yapısını oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda yürüyüş rotaları, trekking alanları ve kayak yerleri belirlendi." dedi.

Sarıkaya, herkesi festivale davet etti.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise tabiat turizmine yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Turizmi yılın 12 ayına yaymak istiyoruz. Fındıklı yaylaları tamamen orijinal, burada bütün yayla evleri doğal. Burada kış turizmini çeşitlendirme kapsamında birçok etkinlik yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Şenlik havasında bu güzellikte insanlarla bir araya geleceğiz. Üniversitemiz, belediyemiz ve paydaş kulüplerimizle festivali gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Festival kapsamında kar mağarası, iglo, kardan adam yarışmaları ile ödüllü kış sporları oyunları ve fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.