KASTAMONU ARAÇ BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kastamonu iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Kastamonu iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kütahya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Kastamonu Araç Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 33 bin 580 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak Ayrıca 156, 500 dekar arazi, 20 köy ile 1 il taşkından korunacaktır. 5 MW Kurulu güç ile 13, 79 GWh/yıl enerji üretimi yapılacak. Baraj derivasyon tünelinin kazı ve destekleme imalatları ile beton imalatları ve tünel enjeksiyonu, dolusavak kazıları ve beton imalatlarıtamamlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 81. 55 metre ve su depolama kapasitesi 44, 16 milyon m3olan Kastamonu Araç Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 46 milyon 830 Bin 772 TLkatkı sağlanmasıhedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre