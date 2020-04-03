Kastamonu, Amasya ve Çorum'da sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor Kastamonu, Amasya ve Çorum'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde vatandaşlara sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşların ikametlerinde teslim edilmeye başlandı.

Kastamonu, Amasya ve Çorum'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde vatandaşlara sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşların ikametlerinde teslim edilmeye başlandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında vatandaşlara dağıtılacak biner lira yardımın PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla ikametlere yapılması kararı verilmişti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının 50 kişiden oluşan 25 araçlık ekibi, il genelinde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Vatandaşları ikametlerinde ziyaret eden ekipler, biner liralık yardımları hak sahiplerine teslim etti.

Amasya

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla Amasya'da da sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.

Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte salgın çerçevesinde her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

Vatandaşların sağlığı için devletin her türlü imkanını kullandıklarını belirten Varol, "Hak sahibi ailelerimizi tek tek ziyaret ederek desteklerini kendilerine ulaştıran ekiplerimiz, bu şekilde vatandaşlarımızın koronavirüs riskine maruz kalmalarına engel olmaktadır. Vatandaşlarımız da devletimizin bu uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor." dedi.

Çorum

Çorum'da da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine biner lira nakdi destek ödemeleri başladı.

Nakdi ödemeler, Çorum Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin önceden belirlenen adreslerinde yapılıyor.

İl genelinde 6 bin kişiye biner lira yapılacak ödemelerin beş gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Maddi ödemenin yanı sıra bazı vatandaşlara gıda yardımı da yapılıyor.

Kaynak: AA