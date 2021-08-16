KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı