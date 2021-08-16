KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır"
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KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın açıklamaları KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır'
KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır'
KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır'
KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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KASTAMONU - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Afetlerde siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır" - Haberler
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