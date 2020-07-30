Kastamonu Ahşap Fuarı Kovid-19 nedeniyle bu yıl yapılmayacak
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Kastamonu Ahşap Fuarı Kovid-19 nedeniyle bu yıl yapılmayacak

Kastamonu'da orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla 10'uncusu düzenlenecek Ahşap Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmaması kararlaştırıldı.

Kastamonu Ahşap Fuarı Kovid-19 nedeniyle bu yıl yapılmayacak
30.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:35

Kastamonu'da orman varlığı ve ahşap sanatının tanıtılması amacıyla 10'uncusu düzenlenecek Ahşap Fuarı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmaması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının başta turizm sektörü olmak üzere fuar, kongre gibi kalabalık ortamlarda gerçekleştirilen kurumsal organizasyonları derinden etkilediği belirtildi.

Kastamonu Ahşap Fuarı'nın normal şartlarda 1-4 Ekim tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10. Kastamonu Ahşap Fuarı ile ilgili ahşap sektörünün temsilcileri ve önceki yıllarda fuara katılan firmalarla görüşmeler yapılmış, talep ve değerlendirmeleri alınmıştır. Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası ve Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kendi sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından, gerek Kovid-19 salgınının fuarda yer alan firma ve ziyaretçiler üzerinde meydana getireceği riskler, gerekse il dışında fuara katılım sağlayacak sektör temsilcileri, ziyaretçi ve davetlilerin fuara katılım konusunda tereddüt yaşamalarından dolayı fuarın bu yıl iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir."

Kastamonu Ahşap Fuarı'nın dünyada birçok organizasyona darbe vuran koronavirüs endişesi sebebiyle iptal edildiği belirtilen açıklamada, fuarın 2021 yılında yapılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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