Kastamonu 3 milli parkıyla doğa turizminde öne çıkıyor Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte, birçok doğal güzelliğe sahip kentin ziyaretçi sayısında artış yaşanması bekleniyor.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte, birçok doğal güzelliğe sahip kentin ziyaretçi sayısında artış yaşanması bekleniyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı ve İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'nın bulunduğu Kastamonu, doğası ve sakinliğiyle ön plana çıkıyor.

Ormanlarla kaplı kent, Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu, Karadeniz'in saklı güzelliği Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu, Cide ilçesindeki Gideros Koyu gibi birçok doğal güzelliğe sahip.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla birlikte turizm alanında insanların kalabalık ortamlardan sakin ortamlara yönelmesinin beklendiğini söyledi.

Turizm sektöründekilerin, vatandaşların daha butik ve küçük işletmelere yöneleceklerini ifade ettiklerini anlatan Karadeniz, tatilcilerin güvenilir bir ortamda tatil yapmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

"Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"

Kastamonu'nun bu süreçte avantajlı illerden biri olduğuna işaret eden Karadeniz, "Bu süreçte turizm alışkanlıklarında çok büyük değişiklikler olacak. İnsanların daha sakin yerleri tercih edecekleri konusunda bir öngörü var. Kastamonu, bu niteliği itibarıyla bu süreçte avantajlı illerden birisi. Bu avantajı değerlendirmek, her şeyden önce yine Kastamonu'nun elinde. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kış turizmi ile öne çıkan, yaz için de çok güzel bir nokta olan Ilgaz'ın, tarihi dokusuyla inanç turizminde öne çıktığını, kanyonları ve doğal güzelliğiyle de turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, şöyle devam etti:

"Daday, atlı turizm anlamında herkesin bildiği bir nokta. Bunun yanında sahilimiz, özellikle il dışında olan Kastamonuluların tercih ettiği bölgeler. Bu yıl turizm sezonu açıldıkça insanlar gezmeye başlayıp endişelerinden kurtuldukça en çok tercih edilen noktalardan birisi de Kastamonu olacaktır."

En güzel tanıtımın, kente gelen turistlerin döndüklerinde anlattıklarıyla sağlandığına dikkati çeken Karadeniz, "Üç milli parkı olan, Türkiye'de bir başka il yok. Bu bir avantaj. Bu avantaj, yıldan yıla Kastamonu için turist sayısını artıracaktır. Temiz, güvenilir bir ortamda tatil yapmak isteyenler için Kastamonu'nun en uygun illerden birisi olduğu kanaatindeyim." dedi.

Salgından sonra doğa turizmine yöneldiler

Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden Kürşat Kayık ise Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bence insanlar, otel turizminden daha çok doğa turizmine, kamp turizmine ilgi duymaya başlayacaklar. Bunun örneği biziz. Bunun Türkiye genelinde artacağını tahmin ediyorum." dedi.

Orkun Doğru da doğa turizmine ilgi artacağını söyleyerek, "Doğada olmak ayrıcalık. Sosyal mesafeye uyulabilir. Ilgaz Dağı'nın harika bir havası var. Burası mükemmel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA