Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" Açılış Töreni

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye olarak sınırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin değerlerini değerlerimiz bilerek, korumaya devam diyoruz." dedi.

Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Edirne'den Kars'a kadar bütün şehirlerin farklı kültürleri ve farklı kültür miraslarının olduğunu söyledi.

İstanbul'un 2010'da "Avrupa Kültür Başkenti", 2013'te Eskişehir'in "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve 2016'da Konya'nın "İslam Dünyası Turizm Başkenti" olduğunu anımsatan Başbakan Yıldırım, bu yıl da İstiklal Savaşı'nın kahraman şehri Kastamonu'nun "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak bu şehirler arasında hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Yıldırım, gelecek yıllarda daha birçok ilin turizm, kültür ve ortak medeniyet mirasının başkenti olarak yerini alacağını ifade etti.

"Çalışmalarımız kültür başşehri etkinlikleri ile sınırlı değil"

Hep birlikte ortak tarihe ve kültür değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini anlatan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim çalışmalarımız sadece kültür başşehri etkinlikleri ile sınırlı değil. Türk dünyası için özellikle hükümetlerimiz döneminde birçok hizmeti ifa ettik. TİKA eliyle, coğrafyamız ve ötesindeki tarihi eserleri ihya ediyoruz. Örneğin, Moğolistan'da Türk tarihi için çok önemli olan Bilge Tonyukuk anıtlarını koruma altına aldık. Ahmet Yesevi, Sultan Sencer gibi Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin türbelerini ihya ettik ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladık. Türk tarihinin bilinen en eski yazılı kaynaklarının sergilenmesi için Orhun ve Bilge Kağan Müzesi'ni kurduk, hizmete açtık. TRT Avaz, bugün de bu etkinliği Türk coğrafyasında canlı olarak veriyor, Türk dünyasının sesi oldu, olmaya devam ediyor."

Yıldırım, Türk dünyasında geleneksel spor dallarının yaşatılmasına önem verdiklerini ve katkı sunduklarını da dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü ile Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmaya devam ettiklerini, Türk coğrafyasında binlerce kişiyi Türkiye'de misafir ettiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye olarak sınırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin değerlerini değerlerimiz bilerek, korumaya devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz Tünellerimiz yapıldı, hizmet veriyor"

Yıldırım, aynı zamanda Kastamonu'nun dünürü olduğunu, dolayısıyla bu şehre karşı Başbakan olmanın ötesinde özel bir sorumluluğunun da olduğunu aktardı.

Kastamonu'ya son 15 yılda neler yapıldığını anlattığı takdirde programın çok uzun süreceğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Kastamonu'dan çıkıp kışın ortasında Ilgaz Dağı'nın ortasında yolda kaldığınızda Kastamonu'nun zorluğunu hep beraber yaşamışsınızdır. Bu sıkıntıyı ben de yaşadım ve o gün kararı verdik. 'Mutlaka Ilgaz'a tünel yapılacak ve artık Kastamonu yaz kış erişilir, ulaşılır hale gelecek' dedik. 15 Temmuz Tünellerimiz yapıldı, hizmet veriyor. Şimdi baraj yapılacak. O yolu da Kırık Tünelleri ile yeni bir yol haline getiriyoruz. Böylece Kastamonu-Ankara arası çok daha kısalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kahramanlarımızın mühimmatları bu güzergahtan taşındı"

Yıldırım, Kastamonu'nun Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu da vurgulayarak, "Milattan önce 400 yıl öncesine uzanan tarihi var ama Kastamonu en büyük kahramanlığını İstiklal Mücadelesinde vermiş bir şehirdir. İnebolu'dan, Kastamonu üzerinden İstiklal Mücadelesi yapan kahramanlarımızın bütün mühimmatları bu güzergahtan taşınmıştır." diye konuştu.

Kastamonu denildiğinde akla Şerife Bacı'nın geldiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, ayrıca Kastamonu ile Orhan Şaik Gökyay'ın anıldığını söyledi.

Yıldırım, Gökyay'ın "Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğruna kendini tarihe verenlerindir." mısralarını okuyarak, şunları kaydetti:

"İşte aslanlarımız Afrin'de, yurt içinde, yurt dışında alçak terör örgütlerine göğüslerini siper ederek milletimizi, ülkemizi her türlü terör belasından korumak için amansız mücadele veriyor. Bu vesileyle gerek 15 Temmuz'da, gerek İstiklal Mücadelemizde, gerekse Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ülkenin bağımsızlığı için, milletin huzur ve güvenliği için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı, güzel ömürler diliyorum. İşte Kastamonu denilince, İstiklal Mücadelesini, şehitlerimizi, bu mübarek toprakları hatırlarız. Ne zaman Kastamonu'ya gelsek huzur buluruz. Kastamonulu kardeşlerimizin tabiriyle, 'Buraya geldik, gözüm gönlüm açıldı."

Binali Yıldırım, uzaktan ve yakından gelen tüm misafirlerin Kastamonu'da huzur bulacağının ve ilin güzel insanlarının güzel ev sahipliğiyle karşılayacaklarından hiç şüphe etmediğinin altını çizdi.

Kültür başkenti olan Kastamonu'nun güzel bir kültür hanını hak ettiğini belirten Yıldırım, "Kastamonu, Kültür ve Turizm Bakanımız gerekli hazırlıkları yapıyor. Kastamonu'ya kültür başşehri olması vesilesiyle çok güzel bir kültür merkezini de inşallah kazandırmış olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, bugün coşkuyu, sevgiyi tüm misafirlerle, bakanlarla, bürokratlarla birlikte paylaştığını belirterek, "Sevgili Kastamonulular, size milletin adamı, adam gibi adam Cumhurbaşkanımızın selamını da getirdim." diye seslendi.

Bu coşkuyu ve heyecanı kendileriyle paylaşan herkesi selamladığını ifade eden Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun." şeklinde konuştu.

Törenden notlar

Başbakan Yıldırım, konuşması sırasında programa özel hazırlanan ve üzerinde "Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" yazılı atkıyı taktı.

Kastamonu tanıtım filminin ardından Türk dünyası sanatçıları tarafından gösteriler düzenlendi.

Programın ardından Binali Yıldırım'a, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından çini tabak hediye edildi.

Açılış törenine, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, milletvekilleri, büyükelçiler, Türk dünyasından gelen misafirler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Bitti)