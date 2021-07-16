KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Fotoğraf sergisi açılışı Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun konuşması Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Fotoğraf sergisi açılışı

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun konuşması Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da etkinlikler, "15 Temmuz" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her aşamasında ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmadan bulunduğu coğrafyaya adalet götürerek insanların gönlüne girdiğini söyledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin dimdik ayakta durduğunu ifade eden Çakır, "Vatan edindiğimiz bu mübarek topraklarda dimdik duruşumuz şer odaklarını daima rahatsız etmiştir. Bu aziz milletin dirliği ve birliğini bozarak bizi köleleştirme üzerine odaklanan bu odaklar amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdiğini dile getirerek, "Bu milletin gerçek evlatları o akşam o yapılanmaya öyle bir karşı çıktı ki ordu milletin ne olduğunu gösterdiler. Bizim ana adımız vatan baba adımız devlet." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, 15 Temmuz konulu bilgilendirme konuşmasını yaptıktan sonra kahramanlık türküleri seslendirildi.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor