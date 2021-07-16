KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Fotoğraf sergisi açılışı Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun konuşması Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Fotoğraf sergisi açılışı

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun konuşması Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da etkinlikler, "15 Temmuz" fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her aşamasında ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapmadan bulunduğu coğrafyaya adalet götürerek insanların gönlüne girdiğini söyledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin dimdik ayakta durduğunu ifade eden Çakır, "Vatan edindiğimiz bu mübarek topraklarda dimdik duruşumuz şer odaklarını daima rahatsız etmiştir. Bu aziz milletin dirliği ve birliğini bozarak bizi köleleştirme üzerine odaklanan bu odaklar amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını kaydetti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdiğini dile getirerek, "Bu milletin gerçek evlatları o akşam o yapılanmaya öyle bir karşı çıktı ki ordu milletin ne olduğunu gösterdiler. Bizim ana adımız vatan baba adımız devlet." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, 15 Temmuz konulu bilgilendirme konuşmasını yaptıktan sonra kahramanlık türküleri seslendirildi.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu.

KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Kadir Doğulu Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Balotelli Erol Bulut Metin Oktay Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KASTAMONU - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 03:27:01. #1.14#

title