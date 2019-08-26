Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi
Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi.
Kastamonu 1. Amatör Küme kuraları çekildi.
Kastamonu Belediyesi toplantı salonunda çekilen kuraya Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Futbol İl Temsilcisi Serdar Akın Badioğlu, saha komiserleri başkanı Zafer Ayaz ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
16 Kasım'da başlayacak Kastamonu 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Çatalzeytin, Yurdum Gençlik, Yolspor, Seydiler, Ormanspor, Devrekani Belediye Gençlik, Taşköprüspor, Cide Belediyespor, Bozkurt Belediyespor ve Tosyaspor mücadele edecek.
Adem Keloğlu, kulüplere yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Kazasız, olaysız, fair-play çerçevesinde bir sezon olsun. Takımlarımıza başarılar dilerim." dedi.