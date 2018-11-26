Kast Takmayan Motosikletli, Kazada Öldü

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, devrilen motosikletinden yere düşerek metrelerce sürüklenen kasksız sürücü Serdar Cerit (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Serdar Cerit, kullandığı 35 BA 727 motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Metrelerce sürüklenen Cerit, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serdar Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cerit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir