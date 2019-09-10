Kassam Tugaylarından "İsrail İHA'sını ele geçirdik" açıklaması

10.09.2019 15:14

Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen İHA'nın "özel bir görev" için Gazze'ye gönderildiği ve üzerinde bir cihaz bulunduğu kaydedildi.

İHA'da termal ve gündüz görüş kameraları ile gerçekleştireceği görev için hazırlanmış bir cihaz olduğu aktarılan açıklamada, hava aracının imha edildiği belirtildi.

Kassam Tugayları, sözü edilen özel göreve ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Filistin yerel basınında sabahtan itibaren yer alan haberlerde, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas tarafından düşürüldüğü belirtilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde düştüğünü doğrulamıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Kaynak: AA