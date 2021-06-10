Kassam Tugaylarından İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı
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Kassam Tugaylarından İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

Kassam Tugaylarından İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya vereceği herhangi bir zararın sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya vereceği herhangi bir zararın sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde açıklamada, "El-Kassam Tugayları ve direniş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananları, gaspçılar ve liderleri tarafından yapılan kışkırtıcı ve saldırgan eylemleri yakından takip etmekte olup, Aksa'ya zarar verilmesinin sonuçları konusunda uyarmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail Milletvekili Itamar Ben-Gvir, Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemiş, İsrail polisinin izin vermemesi üzerine Gvir, açıklamasını Şam Kapısı yakınında yapmıştı.

Bölgedekileri kışkırtmak amacıyla İsrail bayrağı açan vekilin açıklama yapmasını engellemek isteyen çok sayıda Filistinli de çıkan olaylarda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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