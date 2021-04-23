Kassam Tugayları: İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklaması yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ihlal ve saldırılarına karşı "sabrımız sınanmamalı" açıklaması yaptı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki Filistinlilere seslenilerek, "Haklı haykırışlarınızın ve kahramanca çarpışmanızın yankılarını duyduk. Bilin ki ey kahramanlar, arkanızda sağlam ve hazır bir direniş var." ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün Filistinlilerin kutsal başkenti olduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Kudüs halkına her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu