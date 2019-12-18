Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik güvenlik operasyonunun ayrıntılarını yayınladı

18.12.2019 03:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 03:44

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı yürüttüğü bir güvenlik operasyonunun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Lübnan merkezli El-Meyadin Televizyonu'nda "Serap" ismiyle yayınlanan yarım saatlik belgesel filmde, 2016-2018 yıllarında yürütülen operasyona ilişkin görüntüler ve telefon görüşmeleri kayıtlarına yer verildi.

Belgesel filmde, Kassam Tugayları'nın Filistinli bir ajan aracılığıyla İsrail istihbarat teşkilatına sızdığı ve Kassam Tugayları'nın füze gücünü yok etme planlarını boşa çıkardığı ifade edildi.

Filmde, Kassam Tugayları İstihbarat Teşkilatı yetkililerinden biri olarak tanıtılan Ebu Musa isimli kişi İsrail istihbaratının, Filistinli bir genci ajan olarak kullanmaya çalıştığını söylüyor. Ebu Musa, Kassam Tugayları'nın bu Filistinli ajanla irtibata geçtikten sonra derhal bir ekip kurduğunu ve İsrail istihbaratının hedeflerini öğrenmek için çalıştığını belirtiyor.

Belgesel filme göre, İsrail, Filistinli ajan aracılığıyla direniş güçlerinin elindeki füzelerin sayısını, nereden atıldıklarını, füze rampalarının yerlerini öğrenmeye ve bunları yok etmeye çalışıyor.

İsrail tarafının yanılgıya düşmesi ve hedefini başarıyla yerine getirdiğini sanması için Filistinli ajanın, hedef alınan füzeleri yok etmesine izin veriliyor.

Bundan sonra direniş güçlerinin, İsrail'le yaşanan çatışmalarda, Filistinli ajan aracılığıyla yok edildiği zannedilen tüm füzeleri kullandığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA