Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik

Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod ve Askalan (Aşkelon) kentlerini 5 dakika içinde 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Aşdod ve Askalan (Aşkelon) kentlerini 5 dakika içinde 137 roketle hedef aldıklarını açıkladı.

İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillerin evlerinin vurulmasına yanıt olarak İsrail'e büyük bir saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Aşdod ve Askalan'a 5 dakika içinde 137 ağır kalibreli roket attıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, düzenledikleri saldırının ardından hala çok sayıda cephaneye sahip olduklarını aktardı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri (Seraya el-Kudüs) ise Kudüs, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılar devam ettikçe savaşın durmayacağını kaydetti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sivilleri ve mücahitleri hedef almasına karşılık olarak İsrail'e sert bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail polisi ise kısa süre önce yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nde bazı noktaları havadan vurmuş, Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 9'u çocuk 25 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 115'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Eda Ece Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kassam Tugayları: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:51:56. #1.16#

title