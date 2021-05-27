Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi
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Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detay görüntüler GAZZE- Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenlendi.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detay görüntüler GAZZE- Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenlendi. Füzeler, roketler, askeri araçlar ve diğer ağır silahlarla kentin caddelerini turlayan Kassam Tugayları, gövde gösterisi yaptı.

Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi
Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi
Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi
Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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