Kassam Tugayları, Gazze'de askeri geçit töreni düzenlendi
İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detay görüntüler GAZZE- Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenlendi.
İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detay görüntüler GAZZE- Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenlendi. Füzeler, roketler, askeri araçlar ve diğer ağır silahlarla kentin caddelerini turlayan Kassam Tugayları, gövde gösterisi yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı