Kassam'ın Elinde İsrailli Komutanın Öldürülmesiyle İlgili Görüntüler Var" (2)

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntülerinin olduğunu söyledi.

Kassam Tugayları'nın, geçen hafta İsrail ile çatışmalarda şehit olan mensupları için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği anma programında konuşan Sinvar, Hamas'ın İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına iyi bir yaşam sağlamak için kararlı olduğunu belirtti.

Ablukayı anlaşmayla, ara bulucularla ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'yle kırmaya karar verdiklerini dile getiren Sinvar, "Bunlar dışında da başka şeyler gerektiğinde ona da hazırız." dedi.

"Roketlerimizin, çocuklarımızın sütü, ilacı ve gıdamız ile takas edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun ablukanın sürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Sinvar, İsrail'in Gazze'ye yönelik son dönemde olayları tırmandırmasına ilişkin de "Düşman 2014 yılından beri Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından sessizliğimizin boşuna olmadığını fark etti." sözlerine yer verdi.

"Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var"

"Hamas'ın, öncesine göre daha güçlü ve daha dikkatli roketlere sahip olduğunu" vurgulayan Sinvar, fazla ayrıntı vermeden "Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var." diye konuştu.

Sinvar, Filistin'de ulusal birlik için ciddi bir diyaloğun başlatılması adına Fetih Hareketi ve Filistinli diğer gruplara masaya oturmaları çağrısında bulundu.

"Gazze'ye sızan İsrail özel birliğine ait suikast silahı Sinvar'a verildi"

Programın sonunda, Kassam'ın saha komutanlarından biri, geçen pazar Han Yunus'a sızan İsrail özel kuvvetlerinden ele geçirilen suikast silahını Sinvar'a verdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen anma programına, Hamas yetkililerinin yanı sıra Mısır istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık da katıldı.