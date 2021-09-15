Kaspersky, yeni ürünü "Smart Home Security'i" kullanıma sundu

Kaspersky, akıllı ev cihazlarının korunmasına yönelik artan tüketici talebinin karşılanmasına yardımcı olan yeni çözümü Kaspersky Smart Home Security'i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, son yıllarda hızla artan akıllı ve bağlı cihazların korunması ön plana çıkmaya başladı. Özellikle, nesnelerin interneti (IoT) cihazları pazarındaki hızlı yükseliş, ekosistemin çok çeşitli tehditlere karşı karşıya kalması riskini doğurdu.

Yapılan araştırmalar, bu cihazların güvenliği noktasında tüketicilerin endişeli olduğunu gösteriyor.

Kaspersky tarafından kullanıma sunulan Smart Home Security, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma, gizli gözetim, internet kontrolü ve daha fazlası dahil olmak üzere siber güvenliğin temel yönlerini birleştiriyor.

İzinsiz giriş kontrol AV dosyası tarama, kaba kuvvet saldırılarını engelleme, şüpheli URL'leri kontrol etme ve internet bağlantı noktalarını ve protokolleri izleme özelliklerini içeriyor. Güvenlik kontrol kiti, müşterilerin sistem ve cihazlar için güvenlik seviyesini kontrol etmelerini sağlıyor. Ürün, cihaz parolalarının çok zayıf olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirerek yeni ve güvenli bir parolanın seçilmesine yardımcı oluyor. Ek olarak set, internet protokollerini ve savunmasız internet bağlantı noktalarını kontrol etmeyi de içeriyor.

Yeni ürün, interneti gece veya istenilen zamanlarda kapatma, çocuklar için internet kullanımını kısıtlama, uygunsuz web sitelerine ziyaretleri önleme olanağı sağlıyor.

"Çok çeşitli tehditlere karşı kapsamlı koruma gerekiyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kaspersky Özelleştirilmiş ve Teknolojik Ürünler Yönetimi Başkanı Oleg Nevstruev, akıllı ev cihazlarının popülaritesinin her yıl arttığını bildirdi.

Nevstruev, "Buna paralel olarak bağlı cihazlara yönelik saldırılar da artıyor. Bu kategorideki cihazlara çok çeşitli tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlayacak eksiksiz bir ürün gerektiği ortada. Kaspersky Smart Home Security'nin, telekom operatörlerinin akıllı ev cihazlarını koruma konusunda kullanıcılardan gelen artan talebe yanıt vermesine yardımcı olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Global xSP Projeleri Başkanı Alexey Gromyko ise yeni ürünün, dünyanın her yerindeki operatörlerle uzun yıllar süren başarılı çalışmanın sonucu olduğunu bildirdi.

Yeni ürünün, kullanıcıları koruyacağını ve ev IoT ekosisteminin mevcut koruma seviyelerini detaylandıracağını kaydeden Gromyko, "Operatörün ayrıca müşterilerin modlarında halihazırda konuşlandırılmış CPE cihazlarını kullanması gerekiyor ve bu talepler çözümün geliştirilmesi sırasında dikkate alındı." değerlendirmesinde bulundu.