Kaspersky VPN Secure Connection, Apple Silikon içeren Mac'lerde kullanıma hazır
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Kaspersky VPN Secure Connection, Apple Silikon içeren Mac'lerde kullanıma hazır

04.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:23
Kaspersky VPN Secure Connection, Apple Silikon içeren Mac'lerde kullanıma hazır

Kaspersky, M1 işlemcisiyle donatılan Mac'lerde lokal olarak çalışan ilk güvenlik çözümü VPN Secure Connection'ı güncelledi.

Kaspersky, M1 işlemcisiyle donatılan Mac'lerde lokal olarak çalışan ilk güvenlik çözümü VPN Secure Connection'ı güncelledi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, Sanal Özel Ağların (VPN) kullanımı bu yıl önemli ölçüde arttı. Webi keşfederken duyulan gizlilik ihtiyacının farkında olan Kaspersky, en yeni donanımlar için yerel destek geliştirerek çözümlerini en yenilikçi platformlarla sorunsuz çalışacak şekilde sürekli güncelliyor.

Apple'ın güçlü M1 yonga sistemi (SoC), Mac kullanıcılarına gelişmiş performans ve verimlilik sunuyor. Kaspersky VPN Secure Connection'ın en son güncellemesiyle, tümü M1 tarafından desteklenen en yeni MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini kullanıcıları, güvenli VPN bağlantısı üzerinden sınıfının en yüksek hızında veri aktarımının keyfini çıkarabiliyor. Böylece çevrimiçi etkinliklerini özel tutabiliyor, IP adreslerini ve konumlarını gizleyebiliyor.

Sistem ABD, Almanya, Singapur gibi dünyanın 35'ten fazla ülkesinde, 40 konumda 2 binden fazla sunucuya sahip bulunuyor. Kaspersky VPN Secure Connection'ın premium sürümünde VPN bağlantısı kesildiğinde cihazdan gelen tüm trafiği otomatik olarak kapatan 'Kill Switch' özelliği de bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Mac Ürün Geliştirme Başkanı Andrey Rubin, "İster halka açık bir kablosuz ağa bağlanın, ister çevrimiçi alışveriş yapın veya sosyal medyada iletişim kurun, kimlik ve ödeme bilgisi gibi özel bilgilerinizi güvende tutmak çok önemlidir. Geliştiricilerimiz, Apple Silicon Developer Transition Kit'in (DTK) yardımıyla Kaspersky ürünlerini WWDC'den hemen sonra yeni M1 işlemci mimarisine uyarlama sürecini başlattı. Bu geçişi olabildiğince kapsamlı ve hızlı gerçekleştirmeye odaklandık. Böylece kullanıcılarımız Kaspersky VPN Güvenli Bağlantısını kullanırken en yüksek performansa, verimliliğe ve güç tüketimine ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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