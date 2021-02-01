Kaspersky, Veri Gizliliği Günü'nde farkındalığı artırmak için Felipe Pantone ile iş birliği yaptı

Kaspersky, uluslararası Veri Gizliliği Günü için sanatçı Felipe Pantone ile iş birliği yaptı.

Kaspersky açıklamasına göre, firma ve sanatçı Pantone, alüminyum ve PMMA'dan (Polimetil metakrilat) yapılmış fütüristik bir altıgenden oluşan sanat eserini ortaklaşa sunarak, verileri korumanın ötesine geçen çevrim içi gizlilik hakkında farkındalığı artırmayı ve insanların dijital kimliklerini tıpkı kendileri gibi korumayı amaçlıyor.

Piksel ve gradyanlarla yaptığı çalışmalarla tanınan Pantone, kimliğini gizli tutması ve çalışmalarını incelikli bir şekilde ifade etmesiyle biliniyor. Sanatçı, bu ortaklık için dijital korumayı görselleştirmeyi amaçlayan fütüristik bir kalkanı temsil eden bir parça oluşturdu. Sanat eserinin yapımıyla ilgili dört dakikalık bir belgesel küresel moda ve stil platformu i-D'de yayınlanıyor.

Açıklamaya göre, Kaspersky ve Pantone arasındaki iş birliği, inovasyon tutkusu ve sürekli iyileştirme gibi sağlam bir paylaşımlı değerler temeline oturuyor. Sanatçı, içsel benliğini mümkün olan en iyi şekilde ifade etmek için mevcut en son teknolojileri ve malzemeleri kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Avrupa Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Direktörü Marco Preuss, "Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara, akıllı saatlere ve akıllı evlere kadar her yerde bulunan verilerimiz, aynı zamanda yanlış ellere düşmekten yalnızca bir tık uzakta. Dijitalleşme dünya çapında artmaya devam ederken birçok hizmet giderek daha fazla veri odaklı hale geliyor. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması tüketici deneyimlerini ve fırsatları zenginleştirmeye yardımcı olurken, toplum olarak kişisel verilerin çevrimiçi ortamlarda paylaşılmasının getireceği risklerin ve tehditlerin farkında olmamız çok önemli. Bu paylaşım yalnızca riskli değil, bazen tehlikeli de olabiliyor. Bu nedenle herkesin hassas bilgilerini güvende tutma bilincine sahip olması, dijital gizlilik ve veri koruma üzerine düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Felipe Pantone ise, "Kaspersky için yarattığım W3-Structural K, binalar içindeki yapı ve teknolojiyi vurgulayan yüksek teknolojili mimariden ilham aldı. Eserin şekli, Kaspersky'nin yüksek teknoloji siber güvenlik çalışmalarına referans veren bir koruma kalkanı oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, açıklamaya göre, kredi kartı bilgileri, kısa mesajlar ve fotoğraflar gibi kişisel ve hassas veriler dijital dünyanın içinde dağınık bir şekilde dolaşmaya başladı. Bu kadar büyük miktardaki bilgiyle etkin bir şekilde ilgilenmek zorlaşırken, bu bilgileri koruma altında tutmak adeta yetenek gerektiren bir sanat haline getirdi. Çevrim içi gizlilik ve veri ihlallerinin kişi veya kuruluşlar üzerindeki etkisi kritik riskler doğuruyor. Bu nedenle kişisel verileri ve çevrim içi etkileşimleri güvende tutmak, teknolojinin yaşamda olumlu ve önemli bir rol oynamaya devam etmesini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak