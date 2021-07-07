Kaspersky ve ownCloud iş ortaklığıyla kurumlara özgü dosya iş birliği platformu korumaya alınıyor

Kaspersky ve ownCloud, Kaspersky Scan Engine'i ownCloud Enterprise iş birliği platformuyla entegre etmek için teknolojik iş ortaklığın başlattığını duyurdu.

Kaspersky ve ownCloud, Kaspersky Scan Engine'i ownCloud Enterprise iş birliği platformuyla entegre etmek için teknolojik iş ortaklığın başlattığını duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, entegrasyon açık standartlara sahip ICAP protokolüyle sağlanıyor. Bu sayede platformun performansını korumak, ölçeklenebilirlik, kolay kurulum ve bakım sağlamak için tarama yükü ayrı bir sunucuya aktarılıyor.

Veri koruma, küresel olarak kuruluşların yüzde 59'u için en çok endişe duyulan siber güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Dosya iş birliği platformları, kurumların belgeleri üzerinde tek bir korumalı ortamda çalışmasına ve hassas verileri kontrol altında tutmasına olanak tanıyor. Ancak böyle platformlarda hiçbir kötü amaçlı nesnenin dışarıdan ortama girmemesini sağlamak da gerekiyor. Bu, kötü amaçlı yazılımlardan korunmaya yönelik çözümlerin yardımcı olabileceği bir konu oluyor.

ownCloud ve Kaspersky iş ortaklığı, performans ve kullanılabilirliği etkilemeksizin tarama entegrasyonunu hayata geçiriyor. Kaspersky Scan Engine kötü amaçlı yazılımlara, Truva atlarına, solucanlara, kök kullanıcı setlerine, casus yazılımlara ve reklam yazılımlarına karşı kapsamlı koruma sağlarken, HTTP trafik taraması ve dosya ve URL itibar denetimi de sunuyor. Tarama, sunucu tarafında gerçekleştiriliyor ve değişen taleplere uyacak şekilde hızla ölçeklenebiliyor. Entegrasyon, yöneticilerin kurması ve sürdürmesi açısından da son derece kolay gerçekleşiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ownCloud COO'su Holger Dyroff, siber güvenliğin bir güven sorunu olduğunu belirterek, "Kaspersky ile ortaklığımız kurumsal müşterilerimizin, hassas verilerini üçüncü taraf tarama hizmetlerine göndererek ödün vermeden, kurum içinde kendi antivirüs taramalarını yapmalarına olanak tanıyor. ICAP protokolünü kullanmak açık standartlarının dijital egemenliğe giden güvenilir yol olduğuna dair inancımızın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Teknoloji Anlaşmaları Başkanı Alexander Karpitsky da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzlerce kuruluş buluta geçişini tamamlarken, rakipler oyunlarını hızlandırıyor ve yeni fırsatlardan yararlanmaya çalışıyor. ownCloud ile ortaklık kurarak özel bulut teknolojilerinin tüm avantajlarının güvenlikle bir araya geldiğinden emin olmak istiyoruz. Bu yalnızca Kaspersky Scan Engine gibi birinci sınıf bir güvenlik ve koruma çözümü tarafından sağlanabilir. OwnCloud'u büyüyen Kaspersky Teknoloji Ortakları topluluğumuzda görmekten onur duyuyorum."

Açık standart entegrasyonu, ownCloud'un antivirüs uygulamasının mevcut işlevselliğini genişletiyor. Ortak çözüm ilgilenen tüm ownCloud Enterprise müşterileri için hazır olmanın yanı sıra, ownCloud'u Kaspersky müşterileri için kolayca erişilebilir hale getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu