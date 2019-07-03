Kaspersky ve INTERPOL ikinci kez anlaştı

Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky ve suçlulara karşı uluslararası polis işbirliği sağlamak üzere kurulan INTERPOL, dünya genelinde siber suçla mücadele alanında ilk kez 2014'te yaptıkları iş birliklerini beş yıllık yeni bir anlaşmayla yeniledi.

INTERPOL Polis Hizmetleri Yönetici Direktörü Tim Morris ve Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky yeni anlaşmayla birlikte Kaspersky, INTERPOL'e insan kaynağı desteği, eğitim ve siber suç faaliyetlerine dair en güncel tehdit istihbaratı sunarak kurumun siber tehditlere karşı mücadele becerisini güçlendirmeyi hedefliyor. İmza töreni Singapur'da düzenlenen INTERPOL World 2019 etkinliğinde gerçekleşti.

Kaspersky CEO'su Eugene Kaspersky anlaşma töreninin ardından, "Gelişmiş tehdit gruplarının yükselişi nedeniyle tüm ekosistemi kapsayan iş birliklerinin ve uzman bilgi paylaşımının önemi daha önce hiç olmadığı kadar arttı. INTERPOL ile iş birliğini sürdürmekten ve tüm dünyada emniyet güçlerine siber suçla mücadele için gereken bilgi ve araçları sunmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul